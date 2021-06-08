Китай и США обвинили друг друга в создании Covid-19

Американские ученые заявили о возможности искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Об этом написала The Wall Street Journal. В статье доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера говорится, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение.

Ученые подчеркнули, что он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения. Речь идет о комбинации CGG-CGG, которая используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса.

В природе такая комбинация попадается "крайне редко". Исходя из этого американские ученые сделали вывод, что вирус произошел искусственным методом.

"Обвинения в адрес Китая о появлении коронавируса в лаборатории ничем не отличаются от заявлений, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения", заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Напомним, около года назад японский профессор физиологии и медицины, профессор доктор Тасуку Хондзе якобы заявил, что коронавирус не является естественным, если он естественен, то не повлияет так на весь мир".

В апреле 2020 профессор опроверг приписываемые ему слова.

"После боли, экономических потерь и беспрецедентных глобальных страданий, вызванных пандемией COVID-19, я очень опечален, что мое имя и имя Киотского университета использовались для распространения ложных обвинений и дезинформации. Это время для всех нас, особенно для тех, кто посвятил свою карьеру передовым научным исследованиям, чтобы вместе бороться с общим врагом… На этом этапе, когда все наши силы необходимы для лечения больных, трансляция необоснованных утверждений о происхождении болезни опасно отвлекает".

Тем не менее Куэй и Мюллер заявили о том, что еще одним доказательством является резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2.

"СОVID-19 появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев", — отметили эксперты.

Так может вести себя только искусственный штамм.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору информации о происхождении COVID-19 и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

А депутаты Республиканской партии США из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о наличии "существенных косвенных доказательств" лабораторного происхождения коронавируса в Китае.

Напомним, сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали) результаты QMRA — количественной оценки микробного риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности. Согласно новому риск по-прежнему существует, но в реальных, а не лабораторных условиях он очень низкий.

То есть мытье рук на эту ситуацию почти не влияло.

Оценка QMRA подразумевает создание математической модели риска заражения, для которой используют данные, полученные другими исследователями. QMRA позволяет понять, насколько велик шанс заболеть ковидом, прикоснувшись к поверхности, на которую попали вирусные частицы, и оценить необходимость и эффективность профилактических мер по снижению риска.

Выяснилось, что заразиться через прикосновение можно при совпадении ряда факторов, которые не учитываются в лабораторных экспериментах…

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