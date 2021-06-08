EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Китай и США обвинили друг друга в создании Covid-19

Здоровье

Американские ученые заявили о возможности искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Китай и США обвинили друг друга в создании Covid-19

Об этом написала The Wall Street Journal. В статье доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера говорится, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение.

Ученые подчеркнули, что он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения. Речь идет о комбинации CGG-CGG, которая используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса.

В природе такая комбинация попадается "крайне редко". Исходя из этого американские ученые сделали вывод, что вирус произошел искусственным методом.

"Обвинения в адрес Китая о появлении коронавируса в лаборатории ничем не отличаются от заявлений, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения", заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Напомним, около года назад японский профессор физиологии и медицины, профессор доктор Тасуку Хондзе якобы заявил, что коронавирус не является естественным, если он естественен, то не повлияет так на весь мир".

В апреле 2020 профессор опроверг приписываемые ему слова.

"После боли, экономических потерь и беспрецедентных глобальных страданий, вызванных пандемией COVID-19, я очень опечален, что мое имя и имя Киотского университета использовались для распространения ложных обвинений и дезинформации. Это время для всех нас, особенно для тех, кто посвятил свою карьеру передовым научным исследованиям, чтобы вместе бороться с общим врагом… На этом этапе, когда все наши силы необходимы для лечения больных, трансляция необоснованных утверждений о происхождении болезни опасно отвлекает".

Тем не менее Куэй и Мюллер заявили о том, что еще одним доказательством является резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2.

"СОVID-19 появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев", — отметили эксперты.

Так может вести себя только искусственный штамм.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору информации о происхождении COVID-19 и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

А депутаты Республиканской партии США из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о наличии "существенных косвенных доказательств" лабораторного происхождения коронавируса в Китае.

Напомним, сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали) результаты QMRA — количественной оценки микробного риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности. Согласно новому риск по-прежнему существует, но в реальных, а не лабораторных условиях он очень низкий.

То есть мытье рук на эту ситуацию почти не влияло.

Оценка QMRA подразумевает создание математической модели риска заражения, для которой используют данные, полученные другими исследователями. QMRA позволяет понять, насколько велик шанс заболеть ковидом, прикоснувшись к поверхности, на которую попали вирусные частицы, и оценить необходимость и эффективность профилактических мер по снижению риска.

Выяснилось, что заразиться через прикосновение можно при совпадении ряда факторов, которые не учитываются в лабораторных экспериментах…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Биологическое оружие COVID-19: ЧТО от нас скрывают?
Темы ухань биологическое оружие пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
Новости
Правительство поддержало закон о запрете россиянам шуметь по ночам
В ГИБДД считают незначительным количество жертв ДТП с электросамокатами
В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина
В Госдуме предрекли серьёзные последствия для УЕФА из-за формы сборной Украины
Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строить диалог с Путиным
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Последние материалы
В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина
Китай и США обвинили друг друга в создании Covid-19
В Госдуме предрекли серьёзные последствия для УЕФА из-за формы сборной Украины
Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строить диалог с Путиным
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Сборная России перед Евро-2020 прошла проверку на коронавирус
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Любовь Степушова Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева Любовь Степушова Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников