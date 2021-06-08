Макрон отреагировал на произошедший в Дроме инцидент с пощёчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной, полученной им сегодня от неизвестного мужчины во время посещения департамента Дром.

Макрон подошёл близко к ограждению, чтобы поприветствовать местных жителей, пожать им руки и сделать фотографии с ними. Один из стоявших за ограждением мужчин одну руку протянул президенту для рукопожатия, а второй в это время ударил его по щеке. Охрана быстро вмешалась, и поднявший руку на главу государства был задержан. Макрон между тем как ни в чём не бывало продолжил приветствовать людей и фотографироваться с ними.

Инцидент вызвал волну возмущения у высокопоставленных французских политиков, назвавших этот случай неприемлемым и недопустимым. Однако сам Макрон был довольно сдержан в комментариях.

"Всё в порядке. Этот инцидент является единичным фактом. Не следует, чтобы это затмило остальные столь важные темы, касающиеся жизни многих. Давайте не будем позволять изолированным фактам, агрессивным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественными дебатами: они этого не заслуживают", — заявил он изданию Le Dauphine.

Французский лидер также отметил, что в республике есть свобода слова, полемики, свобода голосования и демократический плюрализм, но не должно быть насилия, иначе демократия оказывается под угрозой.

"В республике надо выполнять свои обязанности, и я никогда не брошу эту борьбу. Я продолжал и буду продолжать. Меня ничто не остановит", — резюмировал он.

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