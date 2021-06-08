Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки по Франции получил пощёчину от мужчины. Инцидент произошёл в департаменте Дром на юге страны, сообщает BFMTV.
Макро подошёл к ограждению, чтобы поздороваться с местными жителями. Мужчина пожал президенту руку, а второй нанёс пощёчину.
Макрон отскочил от ограждения, после чего вмешалась охрана президента. В результате полиция задержала двух мужчин. Личности задержанных и их мотивы пока неизвестны.
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