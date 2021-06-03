Нетаньяху уйдёт: в Израиле сформировано коалиционное правительство

Лидеры израильской оппозиции, которым президент страны поручил сформировать правительство после того, как это не удалось сделать премьер-министру Биньямину Нетаньяху, с поставленной задачей справились.

Яир Лапид и Нафтали Беннетт создали правящую коалицию. Сделано это было буквально в последние минуты отпущенного времени.

Лапид, возглавляющий партию “Еш Атид”, незадолго до полуночи в среду проинформировал президента Реувена Ривлина о том, что ему “удалось сформировать правительство " и что пост премьера в нём займёт Беннет Ямина, а сам Лапид станет премьером через два года, согласно условиям соглашения.

Выручили арабы

По мере того, как часы приближались к окончанию установленного законом срока формирования нового правительства или к очередным всеобщим выборам, удалось достичь коалиционного соглашения с Мансуром Аббасом из Объединенной арабской партии (Раам).

После этого в коалицию вступили представители партии "Новая надежда" Гидеона Саара. Таким образом, впервые в истории в книссет войдут представители арабо-израильской стороны.

Вновь созданная коалиция заручилась поддержкой бело – голубых во главе с нынешним министром обороны Бенни Ганцем.

Если коалиция Лапида и Беннетта получит одобрение Кнессета, это отложит необходимость еще одних – пятых подряд - всеобщих выборов.

Голосование может состояться уже на следующей неделе, но нынешний спикер Кнессета от "Ликуда", как сообщается, настаивает на отсрочке.

Напомним, что Нетаньяху, который был премьер-министром с 2009 года, пытался заблокировать коалицию между Лапидом и Беннеттом по формальным причинам, но во вторник президент Ривлин отменил его.

Сам Ривлин уйдет в отставку 9 июля, когда закончится его срок полномочий.

Бывший глава лейбористской партии Исаак Херцог был избран на церемониальный пост в среду 87 голосами, опередив общественную активистку Мириам Перец.

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