В Израиле депутаты избрали нового президента

В ходе пленарного заседания Кнессета был избран 11-й президент Израиля. Об этом в эфире государственного радио Kan сообщил спикер парламента Ярив Левин.
Новым президентом Израиля стал глава Еврейского агентства Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог. За него проголосовали 87 из 120 депутатов. Для избрания был необходим 61 голос.
Десятым президентом Израиля был Реувен Ривлин. Герцог приступит к своим обязанностям в начале июля.
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