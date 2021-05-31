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Израильская оппозиция договорилась: Нетаньяху будет смещён с должности

Мир

Коалиция оппозиционных партий Израиля объявила, что они достигли соглашения и теперь имеют достаточное количество голосов, чтобы свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская оппозиция договорилась: Нетаньяху будет смещён с должности

Нафтали Беннетт, бывший министр обороны правительства Нетаньяху, и лидер оппозиции Яир Лапид возглавят объединение оппозиционных партий.

“Мы могли бы пойти на пятые выборы, шестые выборы, чтобы остановить безумие и взять на себя ответственность”, - заявил Беннетт в воскресенье, добавив, что “правительство единства” необходимо, чтобы спасти Израиль от “штопора".

У этой коалиции будет одна неделя, чтобы завершить сделку, а затем ей предстоит голосование в Кнессете. Согласно сообщениям, Лапид проинформирует президента Реувена Ривлина о своей способности сформировать новое правительство вместе со своими партнерами сегодня, 31 мая.

Нетаньяху, которому за два года пришлось столкнуться с четырьмя выборами, а также обвинениями в коррупции, пытался предложить ротацию правительства, но ему это не удалось, поскольку оппозиционная коалиция преследует единую цель - отстранить «засидевшегося у власти» Нетаньяху от должности.

В воскресном сообщении, опубликованном в Twitter, премьер-министр назвал своих соперников и коалиционную сделку “аферой века”, добавив, что недавние конфликты с Хамасом доказывают, что Израиль не может функционировать с “левым правительством":

твит Нетаньяху
©твит Нетаньяху

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Израиль: сместить Нетаньяху
Автор: Ольга Лебедева
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