Нетаньяху вне игры - формировать правительство будет лидер оппозиции

Президент Израиля Реувен Ривлин уполномочил лидера оппозиции Яира Лапида сформировать правительство после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог заручиться достаточной поддержкой для формирования коалиции.

Об этом сам Ривлин объявил в телевизионной речи в среду, подчеркнув, что уверен: Лапид сможет сформировать правительство, учитывая поддержку его в Кнессете.

Напомним, как сообщала накануне "Правда.Ру", Биньямин Нетаньяху, чья партия на последних выборах в Израиле — четвертых за два года — получила больше всего мест в Кнессете, пропустил крайний срок формирования правительства.

Чтобы сделать то, что не удалось многолетнему израильскому премьеру, у Лапида, председателя центристской партии "Еш Атид", будет 28 дней.

К настоящему моменту он получил 56 рекомендаций от законодателей со всего 120-местного Кнессета Израиля.

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