В правительстве РФ одобрили денонсацию Договора по открытому небу

Россия завершила межведомственные процедуры, необходимые для денонсации Договора по открытому небу. Предложение вскоре будет представлено на подпись президенту.

Российское правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", — говорится в документе.

Россия запустила внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН в январе текущего года. Как отмечали ранее в МИД РФ, выход США из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года нарушил баланс интересов всех 34 государств, подписавших соглашение в 1992 году. В Вашингтоне с позицией по возможному возвращению в ДОН до сих пор не определились.

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