Зеленского высмеяли за идею встретиться с Путиным в Ватикане

Соотечественники не оценили попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, "чтобы закончить войну".

Ранее Владимир Зеленский предлагал российскому президенту "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война", чтобы обсудить будущее непризнанных Луганской и Донецкой республик. Из Кремля прозвучал ожидаемый ответ, что будущее республик Украина должна обсуждать с представителями ЛДНР.

Тогда Зеленский сделал ещё один смелый ход. В интервью итальянскому изданию La Republica он заявил, что "Святой престол мог бы стать идеальным местом для разговора о мире в Донбассе".

Соотечественники этих метаний не оценили. По мнению украинских комментаторов, Зеленский с равным успехом мог бы предложить Путину встретиться в Антарктиде, в резиденции Далай-ламы или в Макдональдсе.

"Не диктуй свои условия. Хочешь встретиться и обсуждать что-то — приезжай в Москву. Не хочешь в Москву, иди мимо", — цитирует один из комментариев РИА Новости.

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