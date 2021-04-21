Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.
Владимир Зеленский 20 апреля выступил с видеообращением, в котором пригласил Владимира Путина встретиться " на украинском Донбассе".
Видеоролик был записан сразу после возвращения президента Украины из Парижа, где он встречался с президентом Эмманюэлем Макроном и перед обращением к Федеральному собранию российского президента.
В речи Зеленского было очень много пафоса, например, вспомнив выражение Путина, что если драка неизбежна, надо бить первым, заметил, что взаимоотношения двух стран — "это не подворотня". Зеленский уверен, что каждый из украинцев готов "отложить ноутбуки, указки, микроскопы и взять в руки оружие".
Кратко тезисы выступления по существу выглядят так:
Как сообщает Телеграм-канал "Легитмный", на Банковой уверены, что Путин не поедет в Донецк для встречи с Зеленским, а в Офисе Президента (ОП) таким маневром "сделали ход на опережение, перехватив инициативу у Путина". Как поясняет источник из ОП, на Банковой уверены, что риторика Путина на выступлении 21 апреля в адрес украинской власти должна быть жёсткой, "вот решили наломать ему планы".
Как сказал "Правде.Ру" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "это был чистый воды хайп и просто риторика".
По мнению эксперта, не понятно, зачем Путину встречаться с Зеленским, так как это человек, "находящийся под внешним управлением".
"Зеленский понимает, что никто с ним встречаться не будет, и что он сам в Донбасс не поедет. Так что, это всё не более чем истеричное заявление, которое признано подчеркнуть, что, дескать, великий президент Украины бросает перчатку прямо в лицо агрессору", — сказал Богдан Безпалько.
Заметим, что Кремль не раз призывал Киев начать диалог с людьми, проживающими в ЛДНР, разговоры с Путиным ситуацию не изменят.
Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 21 апреля, выразил надежду, что "никому в голову не придёт перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять сами".
"Организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", — добавил Путин, которого цитируют РИА "Новости".
Глава Донецкой народной республики Денс Пушилин посоветовал Киеву " не дёргаться.
"Если дернутся, то уже никакого "Минска-3" не будет, и останавливаться будут уже не на границах Донецкой и Луганской областей… Уже давить гадину в её логове! Я не вижу никаких предпосылок чтобы была какая-то необходимость останавливаться. Более того, в последний период времени ещё есть такая характерная ситуация — пишут люди с тех территорий. Пишут: "Когда придёте? Мы уже готовы включаться". То есть это тоже сигнал"-, сказал Пушилин в эфире YouTube-каналу "Соловьёв.Live".
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