Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Упредить жёсткую позицию Путина

Владимир Зеленский 20 апреля выступил с видеообращением, в котором пригласил Владимира Путина встретиться " на украинском Донбассе".

Видеоролик был записан сразу после возвращения президента Украины из Парижа, где он встречался с президентом Эмманюэлем Макроном и перед обращением к Федеральному собранию российского президента.

В речи Зеленского было очень много пафоса, например, вспомнив выражение Путина, что если драка неизбежна, надо бить первым, заметил, что взаимоотношения двух стран — "это не подворотня". Зеленский уверен, что каждый из украинцев готов "отложить ноутбуки, указки, микроскопы и взять в руки оружие".

Кратко тезисы выступления по существу выглядят так:

главный посыл — украинцы готовы к войне. Не к Минску. Не к миру. А к войне. "не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров". Тем не менее, "нашим гражданам нужны четкие сигналы на 8 году войны — что страна, которая является щитом Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды". предложение Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где идёт война.

Как сообщает Телеграм-канал "Легитмный", на Банковой уверены, что Путин не поедет в Донецк для встречи с Зеленским, а в Офисе Президента (ОП) таким маневром "сделали ход на опережение, перехватив инициативу у Путина". Как поясняет источник из ОП, на Банковой уверены, что риторика Путина на выступлении 21 апреля в адрес украинской власти должна быть жёсткой, "вот решили наломать ему планы".

Истерика ничего не решающего президента

Как сказал "Правде.Ру" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "это был чистый воды хайп и просто риторика".

По мнению эксперта, не понятно, зачем Путину встречаться с Зеленским, так как это человек, "находящийся под внешним управлением".

"Зеленский понимает, что никто с ним встречаться не будет, и что он сам в Донбасс не поедет. Так что, это всё не более чем истеричное заявление, которое признано подчеркнуть, что, дескать, великий президент Украины бросает перчатку прямо в лицо агрессору", — сказал Богдан Безпалько.

Заметим, что Кремль не раз призывал Киев начать диалог с людьми, проживающими в ЛДНР, разговоры с Путиным ситуацию не изменят.

Ответ Путина — пожалеете так, как давно не жалели

Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 21 апреля, выразил надежду, что "никому в голову не придёт перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять сами".

"Организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", — добавил Путин, которого цитируют РИА "Новости".

Глава Донецкой народной республики Денс Пушилин посоветовал Киеву " не дёргаться.

"Если дернутся, то уже никакого "Минска-3" не будет, и останавливаться будут уже не на границах Донецкой и Луганской областей… Уже давить гадину в её логове! Я не вижу никаких предпосылок чтобы была какая-то необходимость останавливаться. Более того, в последний период времени ещё есть такая характерная ситуация — пишут люди с тех территорий. Пишут: "Когда придёте? Мы уже готовы включаться". То есть это тоже сигнал"-, сказал Пушилин в эфире YouTube-каналу "Соловьёв.Live".

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