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Автор Александр Шторм

Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии

Политика

21 апреля Россия услышит послание президента. Эксперты уже называют его "историческим" и пытаются прогнозировать, о чём будет выступление главы государства.

Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии

Вариантов на самом деле немало. Так, например, был проведён интернет-соцопрос "Что вы ждёте от послания Путина 21 апреля?".

  • Выяснилось, что с большим отрывом от остальных (более 30%) лидирует мнение о срочной необходимости признать/присоединить ЛДНР.
  • Ждут раздачу денег ("социалка") 11% респондентов,
  • 10% ожидают анонса прорывных технологий.
  • Не исключают присоединения Белоруссии 15%.
  • Ввод войск на Украину кажется реальным 9% участников опроса.
  • 12% отдали свои голоса за государственную реформу.
  • На прощение гражданам всех долгов рассчитывают 5% опрошенных.
  • 33% не ждут ничего из вышеописанного.

В принципе, глава государства может сделать объявление национализации и "посадок", считают 12%, а еще 12% полагают, что активизируется оппозиция.

Как считают авторы телеграм-канала "Мастер пера", присоединение ЛДНР, которое уже висит во внутриполитической атмосфере, — это самая бескровная из всех возможных побед на внешнем фронте.

По мнению аналитиков, непризнанные республики и так пророссийские, и сопротивления такому проекту изнутри этих территорий гарантированно не будет.

Разумеется, чисто техническое мероприятие, если оно состоится, вызовет значительный международный резонанс с негативной окраской: в том числе по этой причине российское руководство в минувшие семь лет отказывалось как от планов официальной интеграции в Донбассе, так и от признания ЛДНР.

Не тайна, что прежняя стратегия в отношении мятежных регионов была иной и заключалась в том, чтобы втолкнуть их в Украину на правах автономий с широкими полномочиями. Но с учётом кардинальных расхождений во мнениях с Западом непризнанные республики теперь приобретают другой вес и смысл.

"Их вхождение в состав РФ сегодня подчёркивало бы решительность настроя российской власти и её готовность перевернуть шахматную доску в ответ на резкие ходы партнёров", — считают эксперты.

Вполне вероятно, что аналогичная внешнеполитическая мотивация подгоняет и процесс глубокой интеграции с Белоруссией. Вот только для возвращения Минска в родную гавань одних договорённостей с Лукашенко мало, требуется ещё и полноценный референдум, который может быть совмещён с выборами в Госдуму РФ с одновременным его проведением и в Белоруссии.

Когда такой общий референдум прогнозируемо скажет "да" воссоединению двух союзных государств, должны состояться новые выборы в органы власти обновлённой державы, включая и президентские выборы, и выборы в теперь уже общую российско-белорусскую Госдуму.

Таким образом, если белорусский проект намечен к радикальному исполнению, о чём свидетельствуют как политические обстоятельства, так и технические детали, то новая Госдума, которая изберётся в грядущем сентябре, окажется временной и, скорее всего, вскоре сложит полномочия для переизбрания уже с участием белорусов. А может, ещё и Донбасса.

Авторы прогноза считают, что с социально-экономической точки зрения новый проект собирания земель выглядит дополнительным обременением для бюджета, хотя что Донбассу, что Белоруссии Россия щедро помогала и в их прежнем статусе.

Но важно то, что Россия на внешнем фронте покажет Западу, что как непотопляемый авианосец прирастает новыми палубами и ракетными площадками.

Проект окажется таким масштабным в геополитическом смысле, что отвечать на него обычным и даже жёстким набором санкций станет бессмысленно, а потому Западу придётся выбирать между эскалацией и согласием на новую конфигурацию.

"Это запрос на обнуление старых претензий ввиду того, что прежняя Россия уходит в прошлое, а на её месте появляется новое укрупнённое государство с новыми же органами власти и формально новым послужным списком", — резюмировали эксперты.

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Нужно ли России присоединять Белоруссию
Редактор: Елена Тимошкина
Темы лднр война в донбассе россия и белоруссия послание президента
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