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Автор Александр Шторм

Эксперты "рассекретили" послание Путина

Политика

Мир ждёт исторического выступления главы российского государства 21 апреля в рамках Послания Президента РФ Федеральному собранию. Эксперты ожидают, что Владимир Путин сделает действительно резонансные заявления, в том числе по Белоруссии и Донбассу.

Эксперты "рассекретили" послание Путина

Так, популярный анонимный проект "НЕЗЫГАРЬ" прогнозирует, что президент объявит о масштабной реструктуризации долгов регионов. Следующее важнейшее направление — борьба с бедностью через поддержку реального сектора экономики.

В свою очередь, в проекте "Политолог Орлов" считают, что по итогам президентского послания регионы получат конкретный план по преодолению бедности с предложением механизмов, продемонстрировавших свою эффективность.

По сути, в послании ожидается "новый сигнал" для всех ключевых политических групп в преддверии парламентских выборов.

Но основные темы никто не отменял — в повестке останутся:

  • коронавирус,
  • "постковидный" мир,
  • социальная политика,
  • нацпроекты,
  • инфраструктура,
  • реформа власти,
  • внешняя политика.

Как отмечают авторы проекта "НВ", тезисный план завтрашнего путинского послания — вовсе не обязательно инсайд.

Это совершенно очевидный конспект пунктов повестки, по которым политический класс ждёт констатаций, целеуказаний и бонусов.

Без международной повестки всё равно не обойдётся, отмечает политолог Екатерина Курбангалеева.

Она прогнозирует, что президент не сможет пройти мимо международной повестки: может быть озвучена позиция в отношении "партнёров", обнародованы какие-то новости в сфере повышения обороноспособности страны.

Также будут упоминаться процессы на Украине и в Белоруссии. А по "социалке" — во время пандемии пенсионеры, будучи в группе риска, фактически не получили никакой помощи от государства.

Возможно, речь пойдёт об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Эксперт Алексей Макаркин тоже говорил об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Он полагает, что россияне хотели бы услышать в послании о фиксации цен на основные продукты, но это невозможно, так как приведёт к дефициту.

Всё будет зависеть от того, что потянет бюджет: "Что-то из "социалки" будет, но по мере возможностей. У президента перед посланием была фраза о том, что надо подходить к бюджету рачительно".

Но нужно и понимать, что раздражительность в обществе выросла. Люди требуют выполнения социального контракта. Настроение такое — мы вам голоса, а вы нам качественную медицину, образование, "социалку", работу и зарплату, добавили в "Политфоруме".

Некоторые, впрочем, утверждают, что россиян ждёт обыденное и будничное послание с антиамериканской риторикой и, возможно, выдачей каких-то предвыборных бонусов населению, но не более того.

В свою очередь, политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак пояснил, что вся риторика послания может оказаться лишь призывом достичь давно уже поставленных целей.

Хотя есть мнение (блогер ElMurid), что послание "в силу отсутствия хоть каких-то смыслов", скорее всего, будет содержать позитивную часть в виде отчёта о победе над очередной волной коронавируса. Будет и тревожная часть. Кругом враги, нужно сплотиться.

Ситуация в мире действительно сложная, и над президентским посланием, которое и так осложняется внешнеполитической обстановкой, нависает ещё и давление со стороны США.

Именно в ответ на это в послании Путина люди ждут признания ЛДНР с перспективой присоединения к РФ, как и объединения с Белоруссией.

Таким образом, перебить цугцванг 21 апреля (послание Путина vs "прогулки" сторонников Навального) сможет только эскалация конфликта в ЛДНР (со всеми вытекающими).

В то же время руководители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ обратились к Президенту РФ Путину с просьбой о признании республик ДНР и ЛНР. Да и Лукашенко летит в Москву с "историческим декретом", который, скорее всего, позволит России и Белоруссии объединить валюты и войска…

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