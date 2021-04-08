"Надо чертить новое направление": что Донбасс ждёт от послания Путина

Пока не известно точно, что именно президент РФ Владимир Путин скажет в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Однако одну тему обойти, скорее всего, не получится — речь, конечно же, о Донбассе.

Комментарии по ситуации для URA. RU дали:

экс-председатель парламента ДНР, политический деятель Андрей Пургин ;

; депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг.

По мнению Пургина, Путину стоит обозначить вектор политики России в отношении Донбасса сразу на несколько лет вперёд. Как эксперт уточнил для URA.RU, президент будет "вынужден это сделать".

"Путин будет, видимо, вынужден взять на себя ответственность в очередной раз и очертить то направление политики, которое будет в ближайшие 3-5 лет. Направление политики прошлой, в общем-то, закончилось. Теперь надо чертить новое направление, и именно нового направления мы и ждём. Мы должны понимать, как видит эту ситуацию Российская Федерация", — рассказал Пургин.

В идеале стоило бы признать республики, уверен Пургин, но в текущих условиях реализовать это невозможно. В данном контексте очень интересно мнение Брига, который сообщил: вся республиканская деятельность "заточена" под Россию.

"У нас полностью идут интеграционные процессы. У нас и обучение по российским стандартам. ВУЗы выдают российские дипломы. Ходит российский рубль, все говорят на русском языке, то есть вся деятельность экономическая, политическая, гуманитарная направлены на то, чтобы стать частью России", — сообщил Бриг.

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