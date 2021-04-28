Зеленский нашёл "идеальное место" для беседы с Путиным

Продолжаются обсуждения возможного места встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украинский президент решил проявить инициативу и предложил ещё один вариант.

По мнению Зеленского, "идеальным местом" для грядущей встречи вполне можно назвать Ватикан.

"Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе", — сообщил Зеленский для La Repubblica.

Диалог очень нужен и важен, продолжил украинский лидер. Так что, добавил Зеленский, можно говорить о том, что с Путиным он пообщается "обязательно".

"Это необходимо для того, чтобы остановить войну в Донбассе и завершить мирный процесс", — заключил президент Украины.

Напомним, что ранее Зеленский решил не общаться с представителями властей ДНР и ЛНР, заявив, что с "террористами" диалогов не ведёт. При этом вариант переговоров с непризнанными республиками предлагал лидеру Украины Владимир Путин.

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