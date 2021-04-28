Болгария ищет "русский след" в серии взрывов на оружейных заводах

С новыми данными касательно взрывов на оружейных заводах выступили представители Болгарии. Совершенно "неожиданно" в делах о взрывах оказался возможен "русский след".

Данные привела болгарская прокуратура: по мнению её представителей, сразу шестеро россиян могут быть причастны к четырём взрывам, которые случились в период с 2011 по 2020 год на заводах по производству боеприпасов. Уточняется, что продукция с заводов должна была быть поставлена Киеву и Тбилиси.

"Установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева. Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления", — сообщила для СМИ официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

Напомним, что ранее с очень похожими обвинениями выступили представители Чехии: по их мнению, россияне могут быть замешаны в инциденте в Врбетице.

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