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Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Политика

Подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как оказалось, в какой-то момент государство оставило склады без контроля.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Захарова разъяснила ситуацию в эфире "Вестей ФМ". Она отметила, что в течение восьми лет контроля со стороны властей за данными складами не было вообще, а часть помещений сдавали в аренду "частникам".

"В 2014 году было два взрыва на складах, потом началось расследование, в ходе него выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Министерство обороны Чехии сдаёт помещение склада частным оружейным компаниям.

Представляете, огромное количество оружия на складах с 2006 по 2014 год, восемь лет, вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей", — уточнила Захарова.

При этом, уточнила она, Чешское горное управление, в обязанности которого входили проверки взрывчатки, лежащей на складах, также не имело данной информации.

 Внятного ответа на вопрос "кто виноват" нет

"Проверки не проводила и полиция, которая по закону обязана это делать. Также выяснилось, что нарушались все нормы безопасности", — дополнила Захарова.

На текущий момент, отметила она, ситуация такова: есть двое погибших, владелец складов известен. Но официальных материалов и внятного ответа на вопрос "кто виноват" так и нет.

"Прошло семь лет, погибло два человека, есть конкретная локация, есть владельцы складов, а состоялся ли суд? Суда не было.

Генпрокурор Чехии 19 апреля заявил, что следователи не хотят придавать гласности больше информации о взрывах, потому что они всё ещё ведут расследование", — дополнила Захарова.

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Премьер Чехии отказался считать взрыв в Врбетице нападением России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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