Безответственно: в МИД Франции критикуют регионы, заказавшие Sputnik V

Пока регулятор EMA всё ещё занимается исследованиями "Спутника V" и не спешит оглашать финальный вердикт, региональные власти многих стран начинают заключать предварительные контракты на поставку российской вакцины.

На этот раз "отличились" власти некоторых регионов Франции: например, ранее стало известно о заявлении председателя заксобрания региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье. Чиновник рассказал, что готов оформить закупку около полумиллиона доз "Спутника V".

"Это безответственно. Если следовать такой логике, то каждый департамент, каждый город, у которого есть для этого средства, сможет иметь больше доз вакцин, чем, например, центральный регион Иль-де-Франс", — оценил подобные шаги региональных властей госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, выступая на Radio-G France.

Для всех жителей страны, уточнил Бон, важно обеспечить равные возможности в плане вакцинации. Так что всем региональным чиновникам определённо стоить дождаться вердикта от EMA.

"Мы не исключаем российской вакцины, и, возможно, в надлежащий момент мы её закажем", — резюмировал Бон.

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