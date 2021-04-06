Премьер Испании остался недоволен решением Мадрида по "Спутнику V"

Продолжают выказывать своё мнение по ситуации вокруг "Спутника V" некоторые европейские политики. Пока отдельные страны заявляют о грубейших нарушениях в закупочных процедурах "легальных" вакцин, премьер Испании Педро Санчес напоминает: нужно набраться терпения.

По мнению Санчеса, власти сообщества Мадрид, которые уже начали вести переговоры касательно поставок "Спутника V", торопятся. Европейский регулятор (EMA) пока не вынес решения, так что нужно набраться терпения и вспомнить о солидарности, уверен политик.

Напомним, что на такой шаг в сообществе Мадрид пошли не от хорошей жизни: чиновники ранее сообщили, что устали ждать, а "центр" просто бездействует.

"Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы… должны быть ответственными, серьёзными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек. Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине", — заявил Санчес в ходе пресс-конференции.

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