Комментарий касательно ограничения авиасообщения между Россией и Турцией представили в турецком МИД. Его суть: политики в данном решении нет.
Напомним, что Россия ограничивает полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня, официальной причиной названа сложная ситуация с коронавирусом. О том, что она действительно сложная, ранее отчитались в Анкаре: страна снова бьёт антирекорды по заболеваемости.
По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, политической компоненты в решении России он не видит, хотя негативные последствия определённо будут.
"Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нём политической подоплёки. Мы работаем над возобновлением полётов", — приводит слова министра телеканал NTV.
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