Моральный упадок и неопределённость: Турция отчиталась о пандемии

Власти России, как оказалось, очень вовремя решили ограничить полёты в Турцию. По данным из Анкары, страна вступила в самый сложный период с момента старта пандемии коронавируса.

Данные привёл глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа. Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют сразу несколько факторов, среди которых — "британский" штамм, распространяющийся быстрее обычного, и "моральный упадок".

"Негативные факторы — наша усталость от неопределённости, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые ещё быстрее распространяются. На 85% это британский вариант", — уточнил Коджа.

Кроме того, примерно у 66 жителей страны нашли "бразильский" вариант коронавируса, при этом ещё 8 апреля страна побила печальный рекорд по суточной заболеваемости (заразились 55 941 человек).

Напомним, что в конце марта в качестве защитной меры турецким лидером Тайипом Эрдоганом был введён комендантский час "выходного дня".

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