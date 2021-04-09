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Мир » Северная Америка » США и Канада

Прагматичность американского президента Джо Байдена подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Журналист The Washington Post спросил, как глава государства может называть Путина убийцей и заявлять о стремлении к сотруничеству.

«Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», - пояснил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов в ответ на якобы вмешательство в выборы, в котором США обвиняет Россию.

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На кого похож Байден?
Автор: Михаил Закурдаев
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