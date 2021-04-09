Прагматичность американского президента Джо Байдена подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.
Журналист The Washington Post спросил, как глава государства может называть Путина убийцей и заявлять о стремлении к сотруничеству.
«Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», - пояснил госсекретарь.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов в ответ на якобы вмешательство в выборы, в котором США обвиняет Россию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.