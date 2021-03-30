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Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель

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Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним: возможно, они оказались бы бесполезны. И тогда президент РФ Владимир Путин был бы в них не заинтересован, уверен политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.

Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель

Напомним хронику событий: из Германии прозвучало заявление о том, что переговоры лидеров трёх стран могли состояться ещё 29 марта, но сорвались. Информацию обнародовал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отказавшись от уточнения ситуации для СМИ. По мнению Матвейчева, с которым пообщалась "Общественная служба новостей", вопрос, скорее всего, заключался в смысловой части мероприятия.

Клоуны, "большие люди" и Донбасс: в чём подвох?

"Речь идёт не столько о технической проблеме видео-конференции, сколько смысловой. Путин неоднократно заявлял, что любые встречи онлайн, а тем более оффлайн, должны заканчиваться результатами. Ему неинтересны коктейли, чтобы можно было потусоваться, пообниматься и дальше ничего не делать.

Зеленского интересует именно этот вариант. Ему хорошо, что его видят рядом с Макроном, с Путиным. Он это показывает Украине и говорит: "Смотрите, я не клоун, со мной рядом большие люди!"

А Путина интересует, чтобы людей не убивали на Донбассе, и ещё какие-то такие "мелочи". Поэтому Путин сказал, что он встречаться и разговаривать не будет, пока не будут выполнены соглашения", — объяснил Матвейчев.

Путин, считает эксперт, просто не готов общаться с коллегой, который "не держит своих слов". И ситуация получается следующая: переговоры (в том числе по Донбассу) разладились, подвижек нет. И тут — инициатива: собрать Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина на встречу.

"Должны быть рабочие группы, должны быть шерпы, чтобы это выводило на результат. А так кто-то кинул инициативу: "Давайте онлайн посидим?" Они же не тусовка восьмиклассников", — резюмировал Матвейчев.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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