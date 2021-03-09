Российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев считает, что президент США Джо Байден может компенсировать отказ от давления на проект "Северный поток-2" другими санкциями. Об этом эксперт рассказал РИА "Новости".
"Мне кажется, Байден будет маневрировать, пытаться как бы компенсировать отказ от слишком сильного давления на "Северный поток 2" какими-то другими санкциями или обещаниями санкций — против суверенного долга России, против отдельных фигур. Но субъективно экономически у него нет предпосылок начинать с Россией конфликт", — говорит Межуев.
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