Эксперт рассказал о возможности введения новых санкций из-за "СП-2"

Российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев считает, что президент США Джо Байден может компенсировать отказ от давления на проект "Северный поток-2" другими санкциями. Об этом эксперт рассказал РИА "Новости".

"Мне кажется, Байден будет маневрировать, пытаться как бы компенсировать отказ от слишком сильного давления на "Северный поток 2" какими-то другими санкциями или обещаниями санкций — против суверенного долга России, против отдельных фигур. Но субъективно экономически у него нет предпосылок начинать с Россией конфликт", — говорит Межуев.