Посол США в России Джон Хантсман заявил о том, что 29 января будет обнародован доклад о новых санкциях против России.
Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума пояснил, что "29 января будет опубликован доклад о новых санкциях". По его словам, "еще слишком рано" говорить о количестве лиц, включенных в этот список.
Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз продолжит политику санкций в отношении России на фоне конфликта на Украине.
"Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс", - сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Кроме того, на уровне слухов и "докладов" экспертов речь идет о неком списке предпринимателей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В чем именно заключается "приближенность" виднее составителям списков из экспертной среды, российских либеральных оппозиционеров и чиновников госдепартамента. Например, предполагается распространить ограничительные меры на родственников таких предпринимателей.
Ну и кроме того, рассуждают о распространении санкций на российский государственный долг.
В Москве по традиции уверяют, что подобные выпады США без ответа не останутся. Но в чем именно будет выражаться подобный ответ? "Правда.Ру" обратился к экспертам с вопросом, какие варианты противодействия санкциям со стороны России были бы наиболее эффективными.
Ситуацию изданию прокомментировал профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
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