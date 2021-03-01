Телеканал Порошенко на Украине обвинили в пропаганде

Глава Национального совета по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк заявила, что принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал "Прямой", имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой.

"Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", — сказала Герасимьюк.