Глава Национального совета по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк заявила, что принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал "Прямой", имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой.
"Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", — сказала Герасимьюк.
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