В Сирии готовится "химическая атака". Обвинят правительство страны

В населённый пункт Тарманин в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации боевики доставили несколько ёмкостей с отравляющим веществом.

Предположительно, в контейнерах, которые приехали на нескольких грузовиках в зону вероятной инсценировки химической атаки, находится хлор. Провокация готовится боевиками запрещённой в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщает РИА Новости.

"Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — сообщил о полученных сведениях заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Это уже не первый случай инсценировки химической атаки с целью обвинить правительство Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против собственных мирных жителей. Цель этих обвинений — оправдание новых агрессивных действий против Сирии.