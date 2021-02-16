Новый план СНБО: Украине не нужна энергия "страны-агрессора"

Любопытная история разворачивается на Украине: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как оказалось, практически закончил отработку новой стратегии энергобезопасности. Одна из её ключевых особенностей — независимость от "страны-агрессора".

Напомним предысторию: ранее в Киеве заявляли, что готовы "отрезаться" от России и Белоруссии, переключившись на поставки энергии из ЕС. При этом буквально вчера, 15 февраля, стало известно о позиции многих крупных ТЭЦ страны, которые потребовали запретить закупки энергии у РФ и Белоруссии.

Самое ироничное: Украина продолжает закупать энергию и у Москвы, и у Минска. Проблемы с подстанциями из-за перегрузок, суровая зима и неудачный ремонт "мирного атома" буквально вынудили Киев вернуться к закупкам у "страны-агрессора".

Возвращаясь к стратегии — о ней рассказал секретарь Совнацбеза Алексей Данилов во время форума "Украина 30".

"Одним из главных факторов, на котором мы настаиваем, и на котором мы движемся, и не все об этом знают — это объединение с европейской энергетической системой для того, чтобы мы могли не зависеть от страны-агрессора, не зависеть от тех вещей, которые сегодня, к сожалению, ещё остаются в нашей жизни", — заявил он.

Украина, отметил Данилов, готова обезопасить свою территорию "от тех проблем, которые мы могли бы ожидать в случае, если бы мы оставались совместно с системой страны-агрессора".