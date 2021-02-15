Дорога к убыткам: на Украине недовольны поставками энергии из РФ и РБ

Недовольство украинских поставщиков электроэнергии фактами поставок из Белоруссии и России вылилось в открытое письмо правительству страны. В документе, который предоставили представители крупнейших украинских ТЭЦ, прямо указано: поставки из РБ и РФ стоит запретить.

Напомним, что ранее из-за проблем с энергетической системой, нехваткой энергии и перегрузками некоторых станций в Киеве вынуждены были закупать энергию у Минска и Москвы. Представители крупных украинских ТЭЦ усмотрели в этих закупках "дорогу к убыткам".

"Просим безотлагательно принять решение и прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединённой энергосистемы Украины. Возросший импорт создаёт убытки для украинских производителей, так как приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1 200 гривен за МВт/ч. С 11 февраля 2021 года объём импорта вырос до 1 800 МВт/ч", — указано в письме, получателем которого значится премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Таким образом, украинские ТЭЦ вынуждены покупать сырье на рынке по привычным и даже выросшим ценам, а поставлять энергию — по сниженным. Если ничего не предпринять, то и этот, и следующие отопительные сезоны могут оказаться весьма проблемными.