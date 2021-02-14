Внезапно: The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

Ранее британское издание опубликовало текст, согласно которому Роман Абрамович является одним из "кошельков Путина" и должен быть подвергнут санкциям.

Газета The Independent адресовала извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. По словам издания, информация о том, что Абрамович является одним из держателей и хранителей нелегальных доходов первых лиц российского руководства, опубликована со слов Леонида Волкова — ближайшего соратника Алексея Навального, и является ошибочной.

"Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за недоразумение", — пишет издание.

Статья, из-за которой британскому таблоиду пришлось приносить извинения, была опубликована в The Independent 6 февраля. В тексте публикации Леонид Волков, который сам себя назвал "министром иностранных дел Навального", рассказал о тех, кто, по его мнению, является "кошельками Путина" и на этом основании должны подвергнуться рестрикциям со стороны коллективного Запада.

Ранее Леонид Волков "слил протест", заявив сначала, что до весны акций протеста не будет, а спустя всего несколько дней анонсировав невнятный "романтический флешмоб с фонариками во дворе". Своё мнение по этому поводу высказала в том числе и либеральная Ксения Собчак.