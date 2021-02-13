Собчак оценила призыв устроить "романтик" в поддержку Навального

Журналистка поиронизировала над романтикой протестного движения и высмеяла тех, кто намерен бороться против любителей посветить фонариком.

В своём очередном выпуске программы "Осторожно, новости" Ксения Собчак удивилась тому, насколько серьезно в стране восприняли намерение сторонников Алексея Навального поддержать его с помощью светящихся фонариков на телефоне в день всех влюблённых.

Мирную акцию с налётом инфантилизма легко отнесли к "политической педофилии".