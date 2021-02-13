Журналистка поиронизировала над романтикой протестного движения и высмеяла тех, кто намерен бороться против любителей посветить фонариком.
В своём очередном выпуске программы "Осторожно, новости" Ксения Собчак удивилась тому, насколько серьезно в стране восприняли намерение сторонников Алексея Навального поддержать его с помощью светящихся фонариков на телефоне в день всех влюблённых.
Мирную акцию с налётом инфантилизма легко отнесли к "политической педофилии".
"План Леонида Волкова по свержению Путина при помощи фонариков в телефоне казался смешным, пока за дело не взялись профессионалы. Петр Толстой сравнил тех, кто выйдет в свой двор в воскресенье, с коллаборантами-перебежчиками, которые подсвечивали цели немецкой авиации в блокадном Ленинграде. Так что "дно" — понятие относительное. И теперь посветить фонариком в день влюбленных — это больше не наивный инфантилизм, а героический поступок", — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.