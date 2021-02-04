Акций протеста в феврале не будет, заявил соратник Навального

Февраль традиционно считается самым холодным месяцем зимы. В России в это время даже протестовать — холодно.

В январе во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. Первая акция состоялась 23 января и закончилась массовыми задержаниями активистов. На вторую несогласованную акцию вышло гораздо меньшее количество протестующих, однако задержанных в целом по стране было больше. Третья акция прошла 2 февраля, после оглашения приговора о замене блогеру условного срока реальным, и была оперативно пресечена силовиками.

"Сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной", — заявил руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков.

Сам Леонид Волков не участвует в протестах, поскольку находится в Германии. Это, однако, не мешает ему призывать сторонников осуждённого за мошенничество блогера на незаконные акции, которые для многих заканчиваются административными и уголовными делами.