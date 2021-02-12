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В Spiegel объяснили приостановку работу по "СП-2"

Мир

Объяснить внеплановую приостановку работу по "Северному потоку — 2" поспешили в немецком издании Der Spiegel. Согласно источникам издания, работам помешала погода.

В Spiegel объяснили приостановку работу по "СП-2"

Напомним, что ранее трубоукладчик "Фортуна", возобновивший вроде бы работы, снова отошёл в порт, успев проложить около нескольких сотен метров труб.

Причина, пишут в Der Spiegel, оказалась тривиальна: в зоне работ резко ухудшилась погода, поскольку в регион пришёл штормовой фронт, обеспечивший сильный ветер. Для безопасности "Фортуна" вынуждена была покинуть место работ до улучшения погодной обстановки.

Журналисты отмечают, что работы планируют возобновить уже на следующей неделе. Ключевая цель остаётся неизменной: "СП-2" хотят закончить уже в этом году.

"Консорциум Nord Stream 2 полон решимости довести до конца многомиллиардный проект", — резюмируют журналисты.

Автор: Константин Шапров
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