Байден поделился мнением о японской Олимпиаде

Желания организаторов, спортсменов и болельщиков касательно Олимпийских игр понятны: это большой спортивный праздник для всего мира. Однако в вопросе их проведения нужно опираться в первую очередь на научные факты, уверен президент США Джо Байден.

Байден прокомментировал ситуацию с "зависшей" Олимпиадой в эфире станции Westwood One Sports. Президент отметил, что надеется на проведение игр, но считает, что итоговый вердикт нужно выносить, проведя тщательный анализ ситуации с научной точки зрения.

"Я разговаривал с премьер-министром Японии, он очень много работает, чтобы игры можно было провести безопасно. Думаю, что решение о проведении нужно основывать на научных фактах. Наша администрация основывает свои решения именно на науке, и я думаю, остальной мир делает так же", — рассказал Байден.

Напомним, что на текущий момент в Токио обещают провести Олимпиаду с учётом всех новых факторов. Возможны игры без зрителей, передаёт JapanToday.