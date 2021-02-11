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Токио беспокоят цифровые юани: вопрос обсудят на G7

Экономика

Начинания Китая по внедрению цифровой валюты не дают покоя японским политикам. По мнению министра финансов Японии Таро Асо, вопрос с "цифровизацией" стоит поднять на пятничном заседании "Большой семёрки".

Токио беспокоят цифровые юани: вопрос обсудят на G7

Напомним, что Национальный банк Китая ещё с прошлого года проводит эксперименты по внедрению внутренней цифровой валюты. Так называемый цифровой юань уже позволяет оплачивать заказы в самых разных службах, среди которых Meituan Dianping (один из крупных сервисов по доставке еды) и DiDi Chuxing (агрегатор такси).

По мнению Асо, которое он озвучил на одной из пресс-конференций, нужно решить "политический" вопрос цифровых валют, то есть урегулировать их распространение в каждой стране таким образом, чтобы они не влияли на курсы реальных валют, в том числе иностранных.

Ожидается, что представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза также обсудят меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые сильно повлияли на мировую экономику. Встреча пройдёт в режиме онлайн и будет первой в 2021 году.

Автор: Константин Шапров
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