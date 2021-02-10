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Власти Японии столкнулись с "проблемой шприцев": вакцинация замедляется

Мир

Очередная головная боль для властей Японии: вакцин, которые уже привезли в страну, может хватить на меньшее количество людей, чем планировалось. Причина — в шприцах.

Власти Японии столкнулись с "проблемой шприцев": вакцинация замедляется

Как передаёт издание JapanToday, проблема заключается в следующем. Один флакон с вакциной в идеале даёт медику возможность сделать шесть инъекций. Однако для этого нужен специальный шприц, сконструированный так, чтобы минимизировать количество вакцины, остающейся в нём после укола. Без таких шприцев флакона хватает лишь на пять применений.

Таким образом, вместо вакцинации 72 млн человек в Японии придётся вакцинировать всего 60 млн. Министр здравоохранения страны Норихиса Тамура заявил, что ведомство в курсе проблемы, но решить её пока не может.

"Шприцы, используемые в Японии, могут набирать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, которые могут набирать шесть доз, но, конечно, этого недостаточно", — уточнил Тамура.

Власти страны уже попросили производителей увеличить объёмы производства, однако "в очередь" с такой же просьбой уже встали США и ЕС.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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