Власти Японии столкнулись с "проблемой шприцев": вакцинация замедляется

Очередная головная боль для властей Японии: вакцин, которые уже привезли в страну, может хватить на меньшее количество людей, чем планировалось. Причина — в шприцах.

Как передаёт издание JapanToday, проблема заключается в следующем. Один флакон с вакциной в идеале даёт медику возможность сделать шесть инъекций. Однако для этого нужен специальный шприц, сконструированный так, чтобы минимизировать количество вакцины, остающейся в нём после укола. Без таких шприцев флакона хватает лишь на пять применений.

Таким образом, вместо вакцинации 72 млн человек в Японии придётся вакцинировать всего 60 млн. Министр здравоохранения страны Норихиса Тамура заявил, что ведомство в курсе проблемы, но решить её пока не может.

"Шприцы, используемые в Японии, могут набирать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, которые могут набирать шесть доз, но, конечно, этого недостаточно", — уточнил Тамура.

Власти страны уже попросили производителей увеличить объёмы производства, однако "в очередь" с такой же просьбой уже встали США и ЕС.