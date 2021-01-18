Курильская хикивакэ: как Россия и Япония обсуждают спорные острова

С очередным посланием касательно Курильских островов выступил в парламенте Японии премьер-министр Ёсихидэ Суга. Политик отметил: передавать вопрос будущим поколениям не следует.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нём необходимо поставить окончательную точку. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора", — подчеркнул политик.

Есть ли какая-то "окончательная точка", которая устроила бы и Россию, и Японию? С журналистами "Правды. Ру" побеседовал Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Путин и хикивакэ: Россию готовили к "ничьей"?

Эксперт отмечает: именно в том, что "окончательные точки" России и Японии по вопросу Курил не совпадают, и кроется ключевая загвоздка.

"Путин на всём протяжении своего повторного прихода к власти с 2012 года не устаёт повторять: надо искать эту самую точку, которая удовлетворила бы и японскую сторону, и российскую сторону. Более того, он постоянно эту тему развивал, формулировал по-разному, говорил, что надо искать взаимоприемлемое решение, в решении этой проблемы не должно быть не победителей, ни побежденных и вообще надо стремиться даже к ничьей", — рассказывает Кистанов.

В своей речи Путин даже употребил термин "хикивакэ", что по-японски означает "ничья". Он этот термин позаимствовал из стиля борьбы — дзюдо, которым он хорошо владеет.

К сожалению, до сих пор этой ничьей не просматривается, выделяет ключевой момент эксперт. И вряд ли "окончательная точка" будет найдена в обозримом будущем.

Курилы и Абэ: хотелось, но не получилось

Сложность заключается и в том, что позиции сторон крайне противоположны.

Например, Синдзо Абэ, ушедший пока из политики, очень хотел поставить эту точку, уповая на президента России. Он считал, что в России только один человек может пойти на какие-то уступки Японии в территориальном вопросе.

"Абэ 27 или 28 раз встречался с Путиным на разных площадках: в Японии, в России, на международных площадках, форумах, приезжал в поисках этой точки в Сочи в 2016 году, в 2014 году приезжал на открытие Олимпиады, когда никто не приехал, кроме него, из лидеров Семёрки. В 2016 году приезжал в Сочи, выложил Путину план из восьми пунктов в надежде, что этот план сотрудничества на Дальнем Востоке поможет найти эту точку. Постоянно был гостем на Владивостокском экономическом форуме, пока не помешала пандемия, до самого его ухода в отставку. Но эта точка так и не высветилась", — продолжает Кистанов.

Япония, напоминает эксперт, считает острова своей территорией, причём эта точка зрения была даже оформлена законодательно. Примерно в 2009 году японский парламент принял закон, согласно которому Россия незаконно оккупирует эти территории и должна их вернуть.

Точка Суги: что написали в японской "Синей книге"

Сейчас вместо Абэ пришёл Суга, и позиция Японии становится лишь жёстче.

"Риторика Суги: Япония должна не о двух островах говорить, а обо всех четырёх. То есть он развеял эти иллюзии по поводу Абэ, иллюзии о готовности согласиться на два острова", — говорит Кистанов.

Более того: в 2020 году в японской "Синей книге по дипломатии" (ежегодном докладе о внешней политике), чётко было обозначено: Япония должна ставить вопрос о принадлежности всех четырёх островов.

"Нас это совершенно не устраивает. Наша позиция сводится к следующему: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, в том числе законность владения Россией этими островами. Это может послужить ступенькой к дальнейшим переговорам. Всё, точка. Две точки расходятся. И в ближайшем будущем, думаю, не сойдутся", — подводит итоги Кистанов.

Так что заявление Суги скорее можно толковать как попытку поднять "просевший" рейтинг, который из-за проблем с экономикой и пандемией продолжает падать.