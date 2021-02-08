Захарова иронично ответила Зеленскому на его слова о кроликах

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему его страна отказывается от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

По его словам, украинцы — "не кролики", чтобы на них что-то испытывать. На эту реплику иронично ответила представитель МИД России Мария Захарова.