Недавно украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему его страна отказывается от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
По его словам, украинцы — "не кролики", чтобы на них что-то испытывать. На эту реплику иронично ответила представитель МИД России Мария Захарова.
"На кроликах экспериментируют меньше", — написала дипломат в Facebook.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?