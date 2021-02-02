Несмотря на активное расширение арсеналов и наращивание военных сил, КНДР всё-таки остаётся для Южной Кореи не "врагом", а "угрозой национальной безопасности".
Данные по новому "наименованию" КНДР стали доступны благодаря порталу Yonhap News. Журналисты сумели найти документ "Белая книга по обороне 2020", в котором представители Минобороны Южной Кореи описывают "отношения" с северным соседом.
Как оказалось, в КНДР провели последние пару лет плодотворно и сложа руки не сидели:
Также в документе отмечено, что постепенно растёт число учений. Однако всё вышеуказанное не делает КНДР "врагом", оставляя в статусе "угрозы национальной безопасности".
Также в документе нашлось место для Японии: страну назвали "соседом по сотрудничеству во имя мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире". Пришлось ли по вкусу такое цветистое чествование Токио — пока неизвестно.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".