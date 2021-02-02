Южная Корея увидела в КНДР угрозу национальной безопасности

Несмотря на активное расширение арсеналов и наращивание военных сил, КНДР всё-таки остаётся для Южной Кореи не "врагом", а "угрозой национальной безопасности".

Данные по новому "наименованию" КНДР стали доступны благодаря порталу Yonhap News. Журналисты сумели найти документ "Белая книга по обороне 2020", в котором представители Минобороны Южной Кореи описывают "отношения" с северным соседом.

Как оказалось, в КНДР провели последние пару лет плодотворно и сложа руки не сидели:

ракетных бригад стало 13, ранее было 9;

мотострелковых дивизий стало 6, ранее было 4;

страна накопила 50 кг так называемого оружейного плутония. Данного количества хватит на 10 ядерных зарядов.

Также в документе отмечено, что постепенно растёт число учений. Однако всё вышеуказанное не делает КНДР "врагом", оставляя в статусе "угрозы национальной безопасности".

Также в документе нашлось место для Японии: страну назвали "соседом по сотрудничеству во имя мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире". Пришлось ли по вкусу такое цветистое чествование Токио — пока неизвестно.