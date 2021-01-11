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"От перемены мест слагаемых": что за титул присвоили Ким Чен Ыну

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил новый титул — "генеральный секретарь правящей Трудовой партии", который ранее носили его покойные отец и дед.

"От перемены мест слагаемых": что за титул присвоили Ким Чен Ыну

Об этом сообщили государственные СМИ, отметив, что это "является символическим шагом", направленным на укрепление его авторитета в условиях растущих экономических проблем".

Есть ли какие-то интересные последствия данного "титула"? Или это чисто символическая вещь? Рассказывает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Только для сайта "Правда. Ру".

"Случилась большая централизация полномочий"

Ситуация, рассказывает эксперт, такова: хоть словосочетание "генеральный секретарь" и звучит солидно, ничего нового оно в себе не таит.

"Ким Чен Ын был председателем Трудовой партии Кореи, сейчас стал генеральным секретарём.

Случилась большая централизация полномочий. Например, в уставе партии записано, что заседания Политбюро обычно проводит генеральный секретарь", — продолжает эксперт.

Стоит также отметить: отец, Ким Чен Ир, был генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи, а сын — генеральный секретарь партии. В формулировке кроется интересный момент: когда Ким Чен Ын был председателем Трудовой партии, у него были заместители, девять человек.

"И странная вещь была — а кто же тогда председатель ЦК? Он не хотел быть председателем ЦК, потому что председатель партии — это значит, что он стоит выше, чем ЦК партии", — рассказывает Ким.

"Великолепная пятёрка" и сравнение с Брежневым

Назначение позволило Ким Чен Ыну сконцентрировать в руках ещё большую полноту власти. Например, заседания Политбюро по поручению, по доверенности лидера партии, то есть генерального секретаря, может проводить один из членов президиума Политбюро.

В состав президиума Политбюро входят:

  • генеральный секретарь;
  • председатель президиума Верховного народного собрания;
  • председатель Правительства;
  • секретарь ЦК, отвечающий за оборонную промышленность, в звании маршала Корейской народной армии;
  • член Центрального военного совета Трудовой партии Кореи.

"Вот пять человек. Кто-то из этой пятёрки по поручению генерального секретаря может проводить заседания Политбюро. Понятно, да?

Другие члены Политбюро не имеют права проводить, созывать и проводить заседания Политбюро. Только эта отдельно взятая пятёрка, и то по поручению самого генерального секретаря", — уточняет Ким.

Эксперт подчёркивает: Ким Чен Ын стал именно генеральным секретарём партии, а не генеральным секретарём ЦК партии.

"Да, Леонид Ильич Брежнев был генеральным секретарем ЦК КПСС. И Горбачёв тоже был генеральным секретарем ЦК КПСС.

А у Ким Чен Ына этого ЦК нет — он генеральный секретарь партии, то есть это высшая должность. Он стоит выше, чем ЦК", — резюмирует Ким.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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