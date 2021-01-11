"От перемены мест слагаемых": что за титул присвоили Ким Чен Ыну

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил новый титул — "генеральный секретарь правящей Трудовой партии", который ранее носили его покойные отец и дед.

Об этом сообщили государственные СМИ, отметив, что это "является символическим шагом", направленным на укрепление его авторитета в условиях растущих экономических проблем".

Есть ли какие-то интересные последствия данного "титула"? Или это чисто символическая вещь? Рассказывает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

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"Случилась большая централизация полномочий"

Ситуация, рассказывает эксперт, такова: хоть словосочетание "генеральный секретарь" и звучит солидно, ничего нового оно в себе не таит.

"Ким Чен Ын был председателем Трудовой партии Кореи, сейчас стал генеральным секретарём. Случилась большая централизация полномочий. Например, в уставе партии записано, что заседания Политбюро обычно проводит генеральный секретарь", — продолжает эксперт.

Стоит также отметить: отец, Ким Чен Ир, был генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи, а сын — генеральный секретарь партии. В формулировке кроется интересный момент: когда Ким Чен Ын был председателем Трудовой партии, у него были заместители, девять человек.

"И странная вещь была — а кто же тогда председатель ЦК? Он не хотел быть председателем ЦК, потому что председатель партии — это значит, что он стоит выше, чем ЦК партии", — рассказывает Ким.

"Великолепная пятёрка" и сравнение с Брежневым

Назначение позволило Ким Чен Ыну сконцентрировать в руках ещё большую полноту власти. Например, заседания Политбюро по поручению, по доверенности лидера партии, то есть генерального секретаря, может проводить один из членов президиума Политбюро.

В состав президиума Политбюро входят:

генеральный секретарь;

председатель президиума Верховного народного собрания;

председатель Правительства;

секретарь ЦК, отвечающий за оборонную промышленность, в звании маршала Корейской народной армии;

член Центрального военного совета Трудовой партии Кореи.

"Вот пять человек. Кто-то из этой пятёрки по поручению генерального секретаря может проводить заседания Политбюро. Понятно, да? Другие члены Политбюро не имеют права проводить, созывать и проводить заседания Политбюро. Только эта отдельно взятая пятёрка, и то по поручению самого генерального секретаря", — уточняет Ким.

Эксперт подчёркивает: Ким Чен Ын стал именно генеральным секретарём партии, а не генеральным секретарём ЦК партии.

"Да, Леонид Ильич Брежнев был генеральным секретарем ЦК КПСС. И Горбачёв тоже был генеральным секретарем ЦК КПСС. А у Ким Чен Ына этого ЦК нет — он генеральный секретарь партии, то есть это высшая должность. Он стоит выше, чем ЦК", — резюмирует Ким.

Специально для сайта "Правда. Ру".