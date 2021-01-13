Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

Американский актёр Брюс Уиллис расстроил покупателей и персонал одной из аптек Лос-Анджелеса, отказавшись надеть защитную маску.

Инцидент со звездой "Крепкого орешка" произошёл в понедельник. Брюс Уиллис пришёл в аптеку Rite Aid без защитной маски. Это вызвало недовольство покупателей и персонала. На просьбу надеть защитную маску или хотя бы натянуть на лицо бандану, которая была у него на шее, актёр ответил отказом.

"Я предпочёл бы жить свободным", — заявил Брюс Уиллис окружающим.

После этого сотрудники аптеки были вынуждены попросить знаменитость покинуть помещение. Брюс Уиллис ушёл, не сделав покупки, сообщает издание Page Six.

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис ведёт переговоры об участии в шестой части франшизы "Крепкий орешек", хотя неоднократно давал обещание больше не сниматься в роли Джона Маклейна.