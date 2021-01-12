"Добро пожаловать в Brexit, сэр": у британцев конфискуют бутерброды

Необычные последствия выхода из ЕС ощутили на себе британские водители. Как оказалось, ввозу в Европу после Brexit не подлежат даже бутерброды.

Ситуацию осветили на голландском телевидении: таможенники Нидерландов в соответствии с новым регламентом работы были вынуждены тщательно досмотреть всех водителей из Великобритании и конфисковать даже бутерброды с ветчиной.

Дело в том, что после Brexit представители Великобритании не могут ввозить в ЕС ряд продуктов, к которым относятся ветчина (и мясо в целом), различные овощи и фрукты, рыба и другие — список достаточно большой. Попытки одного водителя оставить "хотя бы хлеб" также не увенчались успехом.

"Нет, всё будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", — сообщает водителю работник таможни.

Напомним, что на данный момент "отношения" Великобритании и ЕС регулируются в рамках соглашения от 24 декабря.