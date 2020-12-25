Лондон и Брюссель заключили торговое соглашение по Brexit с разными эмоциями. В заявлениях Бориса Джонсона звучал триумф, а Урсулы фон дер Ляйен — усталость.
Торговое соглашение было подписано в четверг за несколько дней до истечения контрольного срока. Этот документ объемом более 2000 страниц страниц спас обе стороны от хаоса во многих областях экономики и общественной жизни. Он вступит в действие с 1 января 2021 года.
Однако он будет работать на временной основе, потому что предстоит его одобрение парламентами 27 стран Евросоюза и Великобритании. Можно было заметить резкую эмоциональную разницу в заявлениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, хотя набор слов был примерно одинаков.
Для Джонсона это был триумф — путь к возрождению Великобритании. Для фон дер Ляйен весь переговорный процесс был тяжёлым мероприятием по ограничению возможного ущерба от потери главного члена Союза.
Государственная помощь
Великобритания установит свой собственный режим и порядок выплат субсидий, для этого организуется правительственное агентство.
Стандарты
Брюссель и Лондон будут согласовывать трудовые и экологические стандарты, которых они будут придерживаться. ЕС не смог навязать предложение о своём преимуществе в введении тарифов при различиях в позициях.
Путешествия
Британцам понадобится виза для пребывания в ЕС со сроком более 90 дней — на срок до 6 месяцев и наоборот. Граждане ЕС не смогут жить в Великобритании с биометрическими паспортами ЕС. Акцент делается на навыки и квалификацию мигрантов, а не на их гражданство. Для того, чтобы продолжить проживать в Великобритании, граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, находящиеся в стране, должны обратиться за иммиграционным статусом.
Также будут недействительны европейские паспорта домашних животных — документы, выданные ветеринаром с официальной информацией о состоянии здоровья животных.
Рыболовство
Теперь Великобритания может принимать собственные решения о доступе рыболовецких судов к своим водным ресурсам. Тем не менее, ЕС сможет ловить рыбу в водах Великобритании, как минимум, 5 с половиной лет, если четверть улова будет "возвращена" британским судам.
По прошествии этого срока Британии и ЕС придется на регулярной основе пересматривать условия доступа.
Суды и безопасность
Великобритания больше не будет обязана выполнять решения Суда Европейского Союза.
Доступ к базам данных службы безопасности прекращается, но его можно получить по конкретному запросу.
Образование
Великобритания отказалась от европейской программы обмена студентами Erasmus. У Лондона будет собственная система, которая, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, будет включать сотрудничество с "лучшими университетами мира".
В последней версии программы, Erasmus +, ежегодно обучались около 15 000 британских студентов из примерно 200 000 участников.
Великобритания остается частью программы "Коперник" и "Евратом". В течение восьми лет Великобритания будет ассоциированным членом исследовательской программы ЕС Horizon.
Как можно заметить, все перечисленные моменты означают выход Великобритании из Шенгенской зоны, таможенного союза ЕС, но с сохранением свободного единого рынка. Пошлины если и появятся, то незначительные — всего на 20 % британских товаров. Свободно устроится на работу в Великобритании теперь будет нельзя.
Учтём, однако, что экономика Великобритании основана на услугах (банковских, прежде всего), а это соглашение вообще не касается услуг. Финансовые службы Великобритании должны ждать, возможно, еще несколько месяцев, пока ЕС в одностороннем порядке не решит, какой доступ они могут иметь к единому рынку.
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