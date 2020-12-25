Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах

Лондон и Брюссель заключили торговое соглашение по Brexit с разными эмоциями. В заявлениях Бориса Джонсона звучал триумф, а Урсулы фон дер Ляйен — усталость.

БОРИС ДЖОНСОН: клоун или хитрец?

Джонсон — триуфатор

Торговое соглашение было подписано в четверг за несколько дней до истечения контрольного срока. Этот документ объемом более 2000 страниц страниц спас обе стороны от хаоса во многих областях экономики и общественной жизни. Он вступит в действие с 1 января 2021 года.

Однако он будет работать на временной основе, потому что предстоит его одобрение парламентами 27 стран Евросоюза и Великобритании. Можно было заметить резкую эмоциональную разницу в заявлениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ​​и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, хотя набор слов был примерно одинаков.

Для Джонсона это был триумф — путь к возрождению Великобритании. Для фон дер Ляйен весь переговорный процесс был тяжёлым мероприятием по ограничению возможного ущерба от потери главного члена Союза.

Главные пункты достигнутого соглашения:

С 1 января никаких торговых тарифов и квот вводиться не будет.

Увеличится количество пограничных проверок грузов на предмет безопасности или таможенных деклараций. Это увеличит время пересечении границы для перевозчиков.

Автоматический доступ услуг на рынки партнёров прекращён . Будут изменения в режиме госзакупок и условиях мобильного роуминга. Для разрешения будущих споров будет применяться независимый арбитраж.

. Будут изменения в режиме госзакупок и условиях мобильного роуминга. Для разрешения будущих споров будет применяться независимый арбитраж. Профессиональную квалификацию, например, врачей, медсестер и архитекторов, теперь надо будет подтверждать.

Остается частичное сотрудничество в таких областях, как страхование и здравоохранение, чтобы граждане, работающие в другой стране, могли сохранить свой страховой статус.

Государственная помощь

Великобритания установит свой собственный режим и порядок выплат субсидий, для этого организуется правительственное агентство.

Стандарты

Брюссель и Лондон будут согласовывать трудовые и экологические стандарты, которых они будут придерживаться. ЕС не смог навязать предложение о своём преимуществе в введении тарифов при различиях в позициях.

Путешествия

Британцам понадобится виза для пребывания в ЕС со сроком более 90 дней — на срок до 6 месяцев и наоборот. Граждане ЕС не смогут жить в Великобритании с биометрическими паспортами ЕС. Акцент делается на навыки и квалификацию мигрантов, а не на их гражданство. Для того, чтобы продолжить проживать в Великобритании, граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, находящиеся в стране, должны обратиться за иммиграционным статусом.

Также будут недействительны европейские паспорта домашних животных — документы, выданные ветеринаром с официальной информацией о состоянии здоровья животных.

Рыболовство

Теперь Великобритания может принимать собственные решения о доступе рыболовецких судов к своим водным ресурсам. Тем не менее, ЕС сможет ловить рыбу в водах Великобритании, как минимум, 5 с половиной лет, если четверть улова будет "возвращена" британским судам.

По прошествии этого срока Британии и ЕС придется на регулярной основе пересматривать условия доступа.

Суды и безопасность

Великобритания больше не будет обязана выполнять решения Суда Европейского Союза.

Доступ к базам данных службы безопасности прекращается, но его можно получить по конкретному запросу.

Образование

Великобритания отказалась от европейской программы обмена студентами Erasmus. У Лондона будет собственная система, которая, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, будет включать сотрудничество с "лучшими университетами мира".

В последней версии программы, Erasmus +, ежегодно обучались около 15 000 британских студентов из примерно 200 000 участников.

Великобритания остается частью программы "Коперник" и "Евратом". В течение восьми лет Великобритания будет ассоциированным членом исследовательской программы ЕС Horizon.

Дер Ляйен может испортить настроение Джонсону

Как можно заметить, все перечисленные моменты означают выход Великобритании из Шенгенской зоны, таможенного союза ЕС, но с сохранением свободного единого рынка. Пошлины если и появятся, то незначительные — всего на 20 % британских товаров. Свободно устроится на работу в Великобритании теперь будет нельзя.

Учтём, однако, что экономика Великобритании основана на услугах (банковских, прежде всего), а это соглашение вообще не касается услуг. Финансовые службы Великобритании должны ждать, возможно, еще несколько месяцев, пока ЕС в одностороннем порядке не решит, какой доступ они могут иметь к единому рынку.

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