Виновата опять Россия: Помпео рассказал о "русских хакерах"

Россия в последнее время снова "активизировалась" в плане атак на IT-системы Штатов, но не стоит думать, что это "разовый всплеск". "Русский след" можно найти даже в 2008 году, уверен Майк Помпео, госсекретарь США.

Выступая на радио в рамках шоу Бена Шапиро, политик отметил: комментировать очередные атаки на госучреждения Штатов он пока не будет, но про "российский след" расскажет. Оказывается, Россия достаточно давно совершает "хакерские атаки" на Штаты: например, даже в ходе выборов 2008 года были подобные инциденты.

"Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, — продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени. Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов", — высказался Помпео.

Также политик уверен: Штаты заставили русских "заплатить свою цену" за данные инциденты, а также призвали остановить хакеров.