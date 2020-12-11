У Евросоюза есть бюджет: Польша и Венгрия поддались на уговоры

Лидеры ЕС наконец приняли бюджет блока в размере €1,8 трлн евро ($2,2 трлн) и Фонда восстановления после коронавируса — компромисс с Венгрией и Польшей, которые его блокировали, найден.

"Теперь мы можем начать реализацию планов по восстановлению нашей экономики", — написал в своем твиттере президент Европейского Совета Шарль Мишель после окончания переговоров с участием лидеров всех 27 государств-членов ЕС в Брюсселе.

Напомним, в июле ЕС уже согласовал "в принципе" бюджет в размере €1,1 трлн на 2021-2027 годы и фонд стимулирования коронавируса в размере €750 млрд, но этот пакет нуждался в единогласной поддержке всех членов ЕС, а Польша и Венгрия пригрозили наложить вето на положение, связывающее финансирование с соблюдением принципа верховенства права.

Без этой сделки ЕС был бы вынужден использовать бюджет жесткой экономии на следующий год.

Подробности "компромисса" пока не разглашаются.