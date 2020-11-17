У ЕС опять нет бюджета - его заблокировали Польша и Венгрия

На бюджет Европейского Союза на 2021-2027 годы было наложено вето сразу двумя государствами-членами - Венгрией и Польшей.

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Их не устроило положение о том, что страны могут получать деньги ЕС только в случае, если они соблюдают верховенство закона.

Обе страны заранее предупреждали, что они заблокируют бюджетное предложение, включая пакет спасения от коронавируса стоимостью €750 млрд, из-за своих опасений, что положение о "верховенстве закона" будет мешать их внутренним судебным системам.

Себастьян Фишер, пресс-секретарь германского председательства в Совете ЕС, который курировал бюджетный процесс, объявил о провале бюджета, заявив, что

"послы ЕС не смогли достичь необходимого единодушия...из-за оговорок, высказанных двумя государствами-членами."

Чем аргументирован демарш

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач объяснил вето, заявив:

"Наша позиция была ясна с самого начала.бремя ответственности лежит на тех, кто породил эту ситуацию, несмотря на хорошо сформулированную позицию Венгрии."

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Аналогичную позицию высказал посол Польши в ЕС, отвергнув политическое соглашение из-за "механизма обусловленности в ЕС".

Позже замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонски заявил агентству Prasowa, что

"не может быть никакого согласия на механизм в этой форме, поскольку это приведет к предоставлению Европейской комиссии полномочий, которые несовместимы с договорами и предыдущими договоренностями"."

Напомним, оппозиция "верховенству права" со стороны Венгрии и Польши была вызвана расследованием ЕС вопроса о независимости судов, неправительственных организаций и средств массовой информации в обеих странах.

ЕС не дал ясно понять, каковы будут следующие шаги для обеспечения бюджета, а просто заявил, что блоку нужно будет "подвести итоги", прежде чем продолжить работу.

При этом, поскольку между 27 государствами-членами нет соглашения, проекты, которые должны финансироваться из бюджета, останутся без средств, и план экономического восстановления после пандемии коронавируса не сможет быть реализован.