Премьер Японии хочет поскорее встретиться с Путиным и Байденом

Личные встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом — ключевые задачи в краткосрочном графике Ёсихидэ Суги. Об этом рассказали журналисты портала Kyodo.

"Я хотел бы тщательно продумать график с целью скорейшего проведения этих встреч", — высказался Суга.

По уточнённым данным, которые приводит депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, Суга считает 2021 год очень важным с точки зрения диалога "Токио — Москва". Именно в 2021 году исполнится 65 лет Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Напомним, что ранее в СМИ поступила любопытная информация: Суга может оказаться лишь "временным правителем", после которого на пост вернётся отдохнувший Синдзо Абэ (до сих пор не выпадающий из политической жизни, несмотря на отставку).

Именно Судзуки, к слову, при Абэ работал над вопросом Курил и даже считался неофициальным советником бывшего премьер-министра…