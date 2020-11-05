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"Рокировка Абэ": он ушёл, чтобы вернуться?

Занимательные выкладки о том, почему же японский премьер Синдо Абэ покинул свой пост, предлагает читателям китайская газета Sohu. По мнению журналистов издания, политик просто сделал перерыв перед "финальным броском".

"Рокировка Абэ": он ушёл, чтобы вернуться?

В данных Sohu определённо есть доля истины: срок полномочий Абэ истекал в 2021 году. По японским законам, он не мог занимать свою должность дольше, но вполне мог устроить перерыв и снова баллотироваться через один-два года.

Таким образом, делают вывод китайские аналитики, Абэ просто предпочёл посадить на свое место человека, который "постоит у руля" за него. Интересно, что, несмотря на заявления о проблемах со здоровьем (которые и вынудили его уйти с поста), Абэ остаётся вовлечен в большую политику и не теряется из виду.

"Выступления на партийных собраниях, в Союзе парламентариев, на политических митингах — расписание Абэ этой осенью очень плотное", — пишут журналисты.

Абэ не раз за свою карьеру упоминал: именно он станет политиком, который вернёт Японии Курилы. И в 2021 году — если точнее, в сентябре (именно тогда будут выборы), — мы узнаем, блефовал он или нет.

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