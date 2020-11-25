Инцидент у офиса Меркель: новые подробности

На месте инцидента у ворот Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель работают оперативники, пока версия теракта не рассматривается, передаёт полиция Берлина в местных СМИ.

Напомним хронику событий: утром 25 ноября в ворота офиса Ангелы Меркель врезался на автомобиле неизвестный мужчина. На машину были нанесены надписи "Вы проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации".

"Не было никакой опасности для канцлера, других членов федерального правительства или сотрудников Федеральной канцелярии", — подчеркнул представитель Ведомства для Bild.

Скорость была небольшой, значительных повреждений нанести не вышло. Как уточняют в агентстве DPA, далее водитель намеревался добежать до здания, но был остановлен. По его заявлению, он собирался передать некое "письмо" лично Меркель. Известно, что он госпитализирован.

"Речь идёт о 48-летнем мужчине. Что касается мотивов, сейчас выясняется, послужило ли причиной психическое состояние или были другие мотивы. Это является предметом расследования. Версия теракта не рассматривается", — передают местные СМИ данные от полиции.

Журналисты уже нашли интересное совпадение: этот же автомобиль таранил ворота офиса Меркель в 2014 году, передаёт Bild. Тогда причиной "акции" стал протест против политики ФРГ по климату.