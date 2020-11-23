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Власти Германии решают, продлевать ли локдаун на праздники

Мир

Несмотря на все попытки властей облегчить работу медикам, побороть рост заболеваемости коронавирусом в Германии никак не удаётся. По сообщению немецкого издания Spiegel, Ангеле Меркель вскоре придётся принять непростое решение.

Власти Германии решают, продлевать ли локдаун на праздники

Как оказалось, немецкие власти уже начали обсуждение, по итогам которого локдаун в стране могут продлить до 2021 года. Журналисты Tagesspiegel сообщают: бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уже провёл беседы с властями 16 федеральных земель для выработки общего документа по ситуации.

А ситуация на данный момент такова: если к 20 декабря заболеваемость не пойдёт на спад, жёсткие ограничения по всей стране продлят на две недели, что автоматически "лишает" немцев классических новогодних праздников.

На текущий момент в стране закрыты бары, рестораны и заведения общепита, а также музеи, театры и фитнес-клубы. Власти советуют жителям собираться друг к другу в гости по принципу "не более двух домохозяйств в одной квартире".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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