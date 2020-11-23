Власти Германии решают, продлевать ли локдаун на праздники

Несмотря на все попытки властей облегчить работу медикам, побороть рост заболеваемости коронавирусом в Германии никак не удаётся. По сообщению немецкого издания Spiegel, Ангеле Меркель вскоре придётся принять непростое решение.

Как оказалось, немецкие власти уже начали обсуждение, по итогам которого локдаун в стране могут продлить до 2021 года. Журналисты Tagesspiegel сообщают: бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уже провёл беседы с властями 16 федеральных земель для выработки общего документа по ситуации.

А ситуация на данный момент такова: если к 20 декабря заболеваемость не пойдёт на спад, жёсткие ограничения по всей стране продлят на две недели, что автоматически "лишает" немцев классических новогодних праздников.

На текущий момент в стране закрыты бары, рестораны и заведения общепита, а также музеи, театры и фитнес-клубы. Власти советуют жителям собираться друг к другу в гости по принципу "не более двух домохозяйств в одной квартире".