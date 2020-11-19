Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва

Молдавия возьмёт курс на "выход из изоляции" и постарается стабилизировать отношения с Украиной. С таким заявлением выступила президент страны Майя Санду.

По данным Санду, которые она озвучила в ходе общения с украинским послом Марком Шевченко, у двух стран есть много общего. При этом можно как разделить решение общих проблем, так и использовать общие возможности — выгодно будет всем.

"Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной.В то же время мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции", — отметила Санду.

Со стороны Киева тоже хотят более плодотворной работы: недавно Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в гости на Украину. В Киеве отметили: в числе первых звонков Санду были звонки в Румынию и на Украину.

По материалам сайта regnum. ru.